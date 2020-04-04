Коронавирус стал "спусковым крючком" для радикальных перемен в мировой экономике

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти реалистично описал последствия для мировой экономики из-за коронавируса. Об этом заявил эксперт РИСИ и экономист Михаил Беляев.

Кротти в беседе с РИА Новости отметил, что коронавирусная пандемия спровоцирует глобальные изменения в мировой торговле. Пострадают те страны и отрасли, которые меньше других использовали в производстве и экономике цифровые технологии. Потери там будут компенсировать ростом производительности.

Экономист Беляев в беседе с ФБА "Экономика сегодня" подтвердил слова Кротти, подчеркнув, что коронавирусная инфекция стала своего рода "спусковым крючком" для серьезных изменений в мировой экономической системе. Об этом, по его словам, говорили и на экономическом форуме в Давосе в январе 2020 года. Участники отметили, что развитие зашло в тупик, и теперь необходима масштабная оцифровка. Это касается и международной торговли, и банковских и производственных процессов.