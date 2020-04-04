Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

Николай Столярчук, глава медиагруппы "Патриот", объявил о начале партнерства с сетевым изданием "Руна".

"Руна" — информационный портал, на котором публикуются главные и свежие новости Республики Карелии. Ресурс собирает полезную информацию, развлекательные материалы и приводит мнения экспертов по важным вопросам.

"Медиагруппа "Патриот" с радостью сообщает о начале сотрудничества с таким интересным и независимым сетевым изданием Карелии, как "Руна", — говорится в сообщении издания.

Иван Гусев, руководитель проектов издательского дома "Карельская Губерния" назвал правильным решением объединение ресурсов и сил для защиты информационного поля региона и всей страны. Он уверен, что вместе "Руна" и "Патриот" способны давать актуальную и достоверную информацию читателям.