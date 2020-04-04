Медиагруппа «Патриот»
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Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

 Студенты СПбГУ продолжат обучение со следующей недели

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Коронавирус стал "спусковым крючком" для радикальных перемен в мировой экономике

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 Очевидцы спасли подростка из-под завалов в Орехово-Зуеве

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14:53   4 Апреля 2020
Общество

Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

Николай Столярчук, глава медиагруппы "Патриот", объявил о начале партнерства с сетевым изданием "Руна".

"Руна" — информационный портал, на котором публикуются главные и свежие новости Республики Карелии. Ресурс собирает полезную информацию, развлекательные материалы и приводит мнения экспертов по важным вопросам.

"Медиагруппа "Патриот" с радостью сообщает о начале сотрудничества с таким интересным и независимым сетевым изданием Карелии, как "Руна", — говорится в сообщении издания.

Иван Гусев, руководитель проектов издательского дома "Карельская Губерния" назвал правильным решением объединение ресурсов и сил для защиты информационного поля региона и всей страны. Он уверен, что вместе "Руна" и "Патриот" способны давать актуальную и достоверную информацию читателям.

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Автор: Юлия Яковлева
#пресса #патриот

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