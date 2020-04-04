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14:50   4 Апреля 2020
Политика

Очевидцы спасли подростка из-под завалов в Орехово-Зуеве

Очевидцы спасли подростка из-под завалов в Орехово-Зуеве

Местные жители Орехово-Зуева спасли пострадавшего подростка после ситуации с хлопком газа еще до приезда спасателей. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

Очевидцы успели вытащить несовершеннолетнего из-под завалов разрушенной квартиры до того, как приехали сотрудники спасательного ведомства. 

Ранее в результате хлопка газа в городе Орехово-Зуево Московской области на улице Гагарина обрушилась часть пятиэтажного жилого кирпичного дома. Жильцы соседних подъездов были эвакуированы. К хлопку могла привести неисправность газового оборудования или его неверная эксплуатация. В результате инцидента погиб один человек, пострадали еще четверо, из них трое в реанимации.

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Автор: Илья Романович
#спасатели #орехово-зуево #хлопок

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