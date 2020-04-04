Очевидцы спасли подростка из-под завалов в Орехово-Зуеве

Местные жители Орехово-Зуева спасли пострадавшего подростка после ситуации с хлопком газа еще до приезда спасателей. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

Очевидцы успели вытащить несовершеннолетнего из-под завалов разрушенной квартиры до того, как приехали сотрудники спасательного ведомства.

Ранее в результате хлопка газа в городе Орехово-Зуево Московской области на улице Гагарина обрушилась часть пятиэтажного жилого кирпичного дома. Жильцы соседних подъездов были эвакуированы. К хлопку могла привести неисправность газового оборудования или его неверная эксплуатация. В результате инцидента погиб один человек, пострадали еще четверо, из них трое в реанимации.