Ситуация в Сирии: потери курдов в Заевфратье, новая операция САА у Маядина

Правительственные силы наводят порядок на подконтрольной им части Сирии, а курдские боевики вступают в противостояние с протурецкими группировками.

Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники на фоне относительной стабилизации ситуации на северо-западе страны готовят новую антитеррористическую операцию в центре страны. Данная часть государства представляет собой пустынный регион со сложным холмистым рельефом, где нашли укрытие остатки боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство».

«Проправительственные источники сообщают о прибытии подкреплений из «Сил национальной обороны» в Аль-Маядин — совместно с «Фатимидами» планируется начать операцию по зачистке пустыни по направлению к Пальмире», — уточняется в материале информационного портала «Федеральное агентство новостей».

Одновременно с этим источником отмечается, что в Заевфратье курдские боевики из подразделений «Сирийских демократических сил» (SDF) продолжают нести потери. Так, одна из группировок SDF сообщила о смерти двух своих боевиков. Стало известно, что Мухаммад Халил Мустафа и Бах ад-Дин Мухаммад Загир погибли в поселении Мушейрифа, расположенном в окрестностях населенного пункта Айн Исса в провинции Ракка. При этом отмечается, что протурецкие боевики уже вторые сутки подряд обстреливают из артиллерии курдские позиции.

«Министерство обороны Турции заявило о «ликвидации 10 боевиков СДС» к югу от зоны операции «Источник мира», — обращается внимание ФАН на курдские потери. В свою очередь, боевики SDF предпринимают вылазки на позиции протурецких сил.

Ранее военнослужащие инженерных войск САА разминировали в Сирии более двух гектаров земли.