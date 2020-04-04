Хлопок бытового газа в Орехово-Зуеве унес жизнь одного человека

Житель дома в подмосковном городе Орехово-Зуево погиб в результате хлопка бытового газа, сообщили в МЧС РФ.

По информации Следственного комитета РФ, хлопок газа произошел на третьем этаже дома на улице Гагарина. В результате инцидента был разрушен подъезд с первого по пятый этаж. Известно, что один житель дома погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

Следственным комитетом России была начата проверка по факту случившегося. На месте инцидента уже работает следственная группа, которая занимается выяснением причин хлопка бытового газа, а также уточнением количества пострадавших в результате ЧП.