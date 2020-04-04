Андрей Воробьев направился на место взрыва в Подмосковье

Губернатор Подмосковья, узнав о ЧП, отравился к обрушенному дому, чтобы помочь скоординировать действия всех служб.

Сейчас в спальном районе уже работаю сотрудники МЧС и скорая, которые оказывают помощь пострадавшим. По имеющимся данным, во время взрыва бытового газа пострадало пять человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое, одна женщина получила несерьезное ранение. Представители спецслужб снимают с пятого этажа женщину, которая находилась дома во время разрушения здания.

Очевидцы трагедии выкладывают кадры с места происшествия.