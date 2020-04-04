Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

 Студенты СПбГУ продолжат обучение со следующей недели

Студенты СПбГУ продолжат обучение со следующей недели
Коронавирус стал "спусковым крючком" для радикальных перемен в мировой экономике

Коронавирус стал "спусковым крючком" для радикальных перемен в мировой экономике

 Очевидцы спасли подростка из-под завалов в Орехово-Зуеве

Очевидцы спасли подростка из-под завалов в Орехово-Зуеве
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

Медиахолдинг "Патриот" и "Руна" стали партнерами

 Студенты СПбГУ продолжат обучение со следующей недели

Студенты СПбГУ продолжат обучение со следующей недели
Коронавирус стал "спусковым крючком" для радикальных перемен в мировой экономике

Коронавирус стал "спусковым крючком" для радикальных перемен в мировой экономике

 Очевидцы спасли подростка из-под завалов в Орехово-Зуеве

Очевидцы спасли подростка из-под завалов в Орехово-Зуеве
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами
14:10   4 Апреля 2020
Категория

Андрей Воробьев направился на место взрыва в Подмосковье

Андрей Воробьев направился на место взрыва в Подмосковье

Губернатор Подмосковья, узнав о ЧП, отравился к обрушенному дому, чтобы помочь скоординировать действия всех служб.

Сейчас в спальном районе уже работаю сотрудники МЧС и скорая, которые оказывают помощь пострадавшим. По имеющимся данным, во время взрыва бытового газа пострадало пять человек. Состояние двоих оценивается как тяжелое, одна женщина получила несерьезное ранение. Представители спецслужб снимают с пятого этажа женщину, которая находилась дома во время разрушения здания.

Очевидцы трагедии выкладывают кадры с места происшествия. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#подмосковье #взрыв газа #орехово-зуево

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...