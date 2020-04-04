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14:21   4 Апреля 2020
Россия

Студенты СПбГУ продолжат обучение со следующей недели

Студенты СПбГУ продолжат обучение со следующей недели

С 6 апреля в Санкт-Петербургском государственном университете заканчивается «нерабочая» неделя, которую ранее ввел президент России Владимир Путин из-за неблагоприятной эпидобстановки с коронавирусом. Студенты и преподаватели продолжат занятия в дистанционном режиме, сообщил «Политике Сегодня» источник близкий к вузу.

Ранее в университете утвердили новый порядок организации защит диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук с использованием информационно-коммуникативных технологий, которые позволят проводить защиту дистанционно.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 2 апреля заявил, что всем вузам рекомендуется возобновить обучение в дистанционном формате, начиная со следующей недели. Фальков попросил студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Показывать «обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации».

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #спбгу #коронавирус

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