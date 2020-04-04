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Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

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13:43   4 Апреля 2020
Политика

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве появились в Сети. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал РЕН-ТВ. Речь идет о взрыве в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента разрушены несколько этажей строения. 

Сообщается о пятерых пострадавших. Двое находятся в тяжелом состоянии, трое легко ранены. Во время обрушения также застряла женщина, сейчас ее вызволяют спасатели. 

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что есть погибшие. 

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Автор: Илья Романович
#подмосковье #взрыв газа #орехово-зуево

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