Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Первые кадры с места взрыва газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве появились в Сети. Об этом стало известно в субботу, 4 апреля.

Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал РЕН-ТВ. Речь идет о взрыве в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента разрушены несколько этажей строения.

Сообщается о пятерых пострадавших. Двое находятся в тяжелом состоянии, трое легко ранены. Во время обрушения также застряла женщина, сейчас ее вызволяют спасатели.

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщает, что есть погибшие.