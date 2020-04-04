Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Китайские ветеринары обнаружили у кошек коронавирус. Ученые провели исследование: взяли анализ крови у ста уханьских животных. Его результаты появились в научной библиотеке BioRxiv. Отмечается, что в эксперименте участвовали как дикие кошки, так и домашние. Примерно в 15 процентах случаев в сыворотке крови ученые обнаружили антитела, устойчивые к инфекции.

«Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией», — сказано в публикации ученых.

Однако может ли таким образом инфекция передаваться от домашних или диких кошек человеку — пока не ясно. Поэтому волноваться раньше времени не надо, считает заведующая кафедрой ветеринарной вирусологии Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии Елена Ярыгина. Можно пока лишь предполагать, что кошки заразились новым коронавирусом от людей, которые пытались их покормить, либо через объекты окружающей среды.

Конечно, кошки — кошками, но разработку вакцины открытие уханьских ветеринаров скорее всего не ускорит.

«Кошки и вакцина — это очень разные вещи. Вакцина может быть сделана для человека. У кошки есть своя вакцина и свой коронавирус, который вызывает у животного перитонит», — говорит специалист.

Кошки в китайской статье выступают носителями вируса, но для того, чтобы точно утверждать может ли таким образом заразиться человек необходимо провести эксперимент.

«Если бы было такое подозрение, то те десять кошек заразили бы других вирусом человека и дальше бы посмотрели: накапливается ли вирус у кошек, вызывает ли он заболевание. А такого опыта нет», — говорит Ярыгина.

Подрывают фундаментальность и точность исследования и общие фразы. К тому же рецензий на исследование от научного сообщества не поступало.

«И общие фразы [в СМИ] «вирус обнаружили в крови» [неверные], в крови – вирус обнаружить невозможно! Там можно обнаружить только антитела. Либо это фейк, либо это неправильный перевод, либо еще что-то… Но эти неточности сразу вызывают сомнения», — посетовала ученый.

Более точную информацию по вирусологии и последним качественным исследованиям, по словам Ярыгиной, можно найти на сайте Viralzone. Другим статьям ученый склонна не доверять.