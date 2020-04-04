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13:28   4 Апреля 2020
Общество

Государственный научный центр "Вектор" начал тестировать вакцину от COVID-19 на обезьянах

Государственный научный центр "Вектор" начал тестировать вакцину от COVID-19 на обезьянах

Испытания на мышах и хорьках препарат уже прошел. С его помощью животные смогли выработать иммунитет против коронавирусной инфекции.

Тесты на приматах будут проводиться до конца апреля, отметили представители научного центра. После этого ученые приступят к доклиническим испытаниям, сообщают "Вести". Директор "Вектора" Ринат Максютов надеется до конца мая получить разрешение от Минздрава на проведение испытаний вакцины на людях. Для этого препарат должен доказать свою эффективность.

Проведение тестов на людях с низкой долей вероятности пройдет быстро, заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ученым нужно будет доказать, что, помимо пользы, вакцина не принесет никакого вреда организму человека. Попова добавила, что есть также и вариант проверки препарата сразу на добровольцах, но пока разработки ведутся по классическому варианту.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ученые #вакцина #коронавирус

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