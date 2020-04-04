Выступление Енгалычевой в МГД по ситуации с коронавирусом стало ударом по репутации КПРФ

Депутат от КПРФ в Московской городской думе Екатерина Енгалычева в свойственной ей скандальной манере раскритиковала действия мэрии по борьбе с распространением коронавируса в столице. Во время экстренного заседания объективную оценку ситуации с COVID-19 в России коммунистка давать не стала, однако посоветовала правительству «брать пример» с США.

Заседание Мосгордумы по мерам борьбы с распространением коронавируса состоялось 1 апреля. Большинством голосов депутаты поддержали введение штрафов для жителей из-за нарушения режима самоизоляции. На следующий день мэр Москвы Сергей Собянин подписал итоговый документ.

Как идет борьба с пандемией в Москве и причем тут КПРФ

Согласно тексту закона, человек, оставивший место жительства в нарушение ограничений, будет оштрафован на 4 тысячи рублей. Если же он повторно нарушит режим или неправомерно выедет в город на транспорте — сумма штрафа составит 5 тысяч рублей. При этом личный автомобиль нарушителя, который будет остановлен сотрудниками полиции, могут эвакуировать на специальную стоянку. Также столичный парламент ввел штрафы для юридических лиц (ресторанов и кафе) — до полумиллиона рублей.

В интервью радио «Говорит Москва» автор законопроекта Кирилл Щитов заверил, что постановление относится только к людям с положительным статусом COVID-19, находящимся в изоляции. Введенные нормы будут функционировать только на время режима повышенной готовности в Москве.

Как видно, речи о «драконовских» мерах в отношении москвичей не шло по умолчанию. Однако это не помешало Енгалычевой усмотреть в новом законе негативные фрагменты, озвучив свое откровенно необъективное видение ситуации.

Европа и США страдают, Енгалычева рекомендует перенимать опыт

Официальная статистика, приведенная Всемирной организацией здравоохранения, подтверждает, что Россия пострадала от коронавируса в значительно меньшей степени, чем многие страны Европы или США. Сейчас эти государства вынуждены принимать серьезные меры в условиях образовавшегося кризиса. Так, по данным «Коммерсанта», в Соединенных Штатах из-за пандемии рабочих мест лишились более 10 миллионов американцев.

Что касается стран ЕС, то там менее чем за две недели работы лишились как минимум миллион человек, сообщают европейские СМИ. При этом в экспертном сообществе отмечают, что количество «исчезающих» с рынка компаний стремительно растет: тысячи малых и средних заблокированных предприятий ликвидируются без возможности возвращения в бизнес. Предполагается, что если правительства не примут «чрезвычайных мер», направленных на борьбу с COVID-19, то число безработных граждан увеличится в несколько раз уже скоро.

Европа и США оказались в затруднительном положении именно из-за отсутствия превентивных мер безопасности. В то же время, несмотря на стремительно растущие темпы роста заболеваемости, на критические шаги вроде закрытия метро в городах не решаются ни в Италии, ни в Соединенных Штатах.

В текущих реалиях возмущения и предложения Енгалычевой о «зарубежном опыте» выглядят абсурдно от первого до последнего слова. Она оспаривает штрафы для больных людей, отказавшихся находиться на карантине, призывает закрыть метро, чего не сделала ни одна страна (кроме Грузии и Украины). Коммунистка рекомендует обращать внимание на опыт капиталистического Запада, где без работы остались миллионы человек, но при этом уровень смертности из-за COVID-19 продолжает расти.

Коронавирус и неуклонная деградация в рядах КПРФ

Депутат от Компартии в Мосгордуме критикует меры правительства, но по понятным причинам не вспоминает, что ее «коллеги» в самый разгар пандемии устраивали митинги. Когда сознательные граждане массово ушли на карантин, коммунисты стали выходить на улицы, чтобы выразить свой протест поправкам в Конституцию, тем самым подвергнув себя и других риску заражения коронавирусом. Последняя акция КПРФ, к слову, проходила в Омске 30 марта. Тогда в Совете Федерации отметили, что некоторые действия коммунистов носят преступный характер.

Куда смотрел глава КПРФ Геннадий Зюганов, когда члены партии устраивали протестные акции во время пандемии — остается открытым вопросом. Аналогичным образом ситуация обстоит с репликами Енгалычевой, «советующей» России перенимать опыт западных стран по борьбе с распространением инфекции.

Накануне, 2 апреля, официальный сайт КПРФ опубликовал Совместное заявление 75 коммунистических и рабочих партий мира по поводу пандемии коронавируса. В документе прописывается, что Компартия не одобряет системы здравоохранения в капиталистических странах.

Очевидно, озвученные на заседании в МГД идеи Екатерины Енгалычевой не только противоречат здравому смыслу, но и идут в разрез с коммунистической идеологией. Такую ситуацию сложно назвать удивительной, ведь о том, что депутату интересны вовсе не убеждения КПРФ, а деньги и дорогая недвижимость, известно давно.

В декабре 2019 года ФАН опубликовал расследование, пролившее свет на «неудобные» факты из жизни Екатерины Енгалычевой. Выяснилось, что она проделывала махинации с недвижимостью в преддверии выборов Мосгордуму. В сети появилась копия заявления Енгалычевой в суд с признанием, что после смерти любовника в 2016 году она начала требовать от его родителей, ставших владельцами дорогостоящего имущества покойного, оформления на себя нескольких квартир.

Подобная информация определенно оставила большое пятно на политической репутации депутата Мосгордумы. Однако к Енгалычевой это совершенно не мешает, она публично отстаивает интересы капиталистических стран, игнорируя очевидные факты и статистику. Своим невразумительным выступлением коммунистка лишь подтвердила, что потерявшие актуальность идеи КПРФ столичным коммунистам не нужны и не интересны.