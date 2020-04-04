Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию во время самоизоляции

Роспотребнадзор поделился советами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, как правильно питаться во время карантина из-за распространения коронавируса.

В ведомстве отметили, что при ограниченном количестве продуктов, необходимо продолжать питаться полезной едой. Согласно рекомендациям ВОЗ, не стоит делать избыточных покупок. Прежде, чем отправиться за продуктами, нужно посмотреть, что уже имеется в доме, а также не забывать, что пищевые продукты, которые имеют ограниченный срок годности, нужно употребить в первую очередь.

Также ВОЗ рекомендует готовить самостоятельно полезные блюда, но если такая возможность отсутствует, то необходимо заказывать еду у надежных компаний. Вместе с тем специалисты отмечают, что нужно следить за размерами порций и соблюдать правила безопасности при приготовлении пищи. К тому же следует ограничить употребление спиртного, сахара, соли и жиров, пить достаточно жидкости и употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки.

Врач Григорий Конев сообщил, что употребление квашеной капусты полезно при многих заболеваниях. Однако людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, гастритом и панкреатитом, стоит отказаться от употребления этого продукта.

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