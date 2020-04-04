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 План Путина обозначил преимущества РФ в переговорах с ОПЕК+ и США

План Путина обозначил преимущества РФ в переговорах с ОПЕК+ и США
Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

 Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу

Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

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13:02   4 Апреля 2020
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Планировавший теракт бандит нейтрализован в Мурманске

Планировавший теракт бандит нейтрализован в Мурманске

Злоумышленник, который планировал совершить теракт в Мурманске, нейтрализован, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По информации спецслужб, боевик был связан с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), также при нем обнаружили бомбу, оружие и боеприпасы.

При попытке задержания бандит стал стрелять по бойцам спецназа и был нейтрализован. Личность злоумышленника известна, имеются данные, что он собирался после теракта уехать на Ближний Восток. Потерь среди сотрудников полиции и пострадавших среди мирных граждан нет.

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Автор: Илья Романович
#теракт #преступление #мурманск

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