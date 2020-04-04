Планировавший теракт бандит нейтрализован в Мурманске

Злоумышленник, который планировал совершить теракт в Мурманске, нейтрализован, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По информации спецслужб, боевик был связан с террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ), также при нем обнаружили бомбу, оружие и боеприпасы.

При попытке задержания бандит стал стрелять по бойцам спецназа и был нейтрализован. Личность злоумышленника известна, имеются данные, что он собирался после теракта уехать на Ближний Восток. Потерь среди сотрудников полиции и пострадавших среди мирных граждан нет.