Частный самолет Месси совершил экстренную посадку в Брюсселе

Воздушное судно звезды мирового футбола Лионеня Месси сообщило о проблеме с шасси и вынудило пилота совершить экстренную посадку.

Бельгийская ежедневная газета HLN рассказала об инциденте с личным самолетом звезды мирового футбола. Воздушное судно нападающего "Барселоны" Месси, которое направлялось на остров Тенерифе, сообщило о проблеме с шасси. Пилот самолета был вынужден посадить транспортное средство в аэропорт Брюсселя, 4 апреля.

Знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси на борту не оказалось. Футболист не всегда пользуется частным самолетом в личных целях, порой его арендуют третьи лица.

Телеканал "360" сообщал, что "Аэрофлот" сократит число рейсов по России. Главной причиной такой меры станет борьба с распространением COVID-19/