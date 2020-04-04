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 План Путина обозначил преимущества РФ в переговорах с ОПЕК+ и США

План Путина обозначил преимущества РФ в переговорах с ОПЕК+ и США
Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

 Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу

Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу
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12:59   4 Апреля 2020
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Частный самолет Месси совершил экстренную посадку в Брюсселе

Частный самолет Месси совершил экстренную посадку в Брюсселе

Воздушное судно звезды мирового футбола Лионеня Месси сообщило о проблеме с шасси и вынудило пилота совершить экстренную посадку.

Бельгийская ежедневная газета HLN рассказала об инциденте с личным самолетом звезды мирового футбола. Воздушное судно нападающего "Барселоны" Месси, которое направлялось на остров Тенерифе, сообщило о проблеме с шасси. Пилот самолета был вынужден посадить транспортное средство в аэропорт Брюсселя, 4 апреля.

Знаменитого аргентинского нападающего Лионеля Месси на борту не оказалось. Футболист не всегда пользуется частным самолетом в личных целях, порой его арендуют третьи лица.

Телеканал "360" сообщал, что "Аэрофлот" сократит число рейсов по России. Главной причиной такой меры станет борьба с распространением COVID-19/

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Автор: Яна Либерман
#самолет #месси #посадка #футболист

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