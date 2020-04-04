Создатель "Рика и Морти" напишет сценарий для третьего "Человека-муравья"

Сценарий третьего "Человека-муравья" напишет Джефф Лавнесс. Он известен по своей работе над сериалами "Рик и Морти" и "Чудотворцы".

Лавнесс также писал сценарий для шоу "Джимми Киммел в прямом эфире". Источники THR утверждают, что Лаdнесс уже приступил к работе над сценариев третьей части супергеройского блокбастера. Съемки кинокартины пока не начались. Неизвестно, когда Marvel Studios приступит к работе. Вполне возможно, что съемочный процесс будет отложен из-за коронавируса. Дата выхода картины на экраны также пока не разглашается

Ожидается, что режиссером третьего "Человека-муравья" станет Пейтон Рид. Он также снимал предыдущие части. Главные роли в ленте снова сыграют Пол Радд и Эванджелин Лилли.

"Человек-муравей" и "Человек-муравей и Оса" был тепло принят зрителями. Первые две части блокбастера собрали в мировом прокате больше миллиарда долларов.

Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире многие кинопремьеры были отложены.