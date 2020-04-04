Правоохранители арестовали помощника координатора штаба Навального на два месяца

Алексей Сущенко, в квартире у которого накануне изъяли наркотические вещества, сейчас пребывает в СИЗО №1 города Кемерово.

Сотрудник штаба Алексея Навального Алексей Сущенко был задержан правоохранителями в Кемерове. При обыске полиция нашла в доме у Сущенко наркотические вещества, которые он готовил к продаже. Кроме того, по данным, он продавал запрещенные препараты несовершеннолетнему волонтеру штаба Навального. Об этом сообщает RT.

Сущенко дал показания полиции и признал свою вину.

Теперь Сущенко грозит до восьми лет тюремного заключения по статье 228.1 УК России.