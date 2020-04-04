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Государственный научный центр "Вектор" начал тестировать вакцину от COVID-19 на обезьянах

Государственный научный центр "Вектор" начал тестировать вакцину от COVID-19 на обезьянах

 План Путина обозначил преимущества РФ в переговорах с ОПЕК+ и США

План Путина обозначил преимущества РФ в переговорах с ОПЕК+ и США
Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

 Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу

Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу
Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

Зараженные коронавирусом уханьские кошки не помогут изобрести вакцину от COVID-19

 Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

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12:50   4 Апреля 2020
Общество

Правоохранители арестовали помощника координатора штаба Навального на два месяца

Правоохранители арестовали помощника координатора штаба Навального на два месяца

Алексей Сущенко, в квартире у которого накануне изъяли наркотические вещества, сейчас пребывает в СИЗО №1 города Кемерово.

Сотрудник штаба Алексея Навального Алексей Сущенко был задержан правоохранителями в Кемерове. При обыске полиция нашла в доме у Сущенко наркотические вещества, которые он готовил к продаже. Кроме того, по данным, он продавал запрещенные препараты несовершеннолетнему волонтеру штаба Навального. Об этом сообщает RT.

Сущенко дал показания полиции и признал свою вину.

Теперь Сущенко грозит до восьми лет тюремного заключения по статье 228.1 УК России.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #наркотики #кемерово

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