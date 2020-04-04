В РФ серьезно подошли к импортозамещению для самолетов Superjet New

Российские авиастроители готовятся к масштабным мероприятиям по обеспечению значительного уровня импортозамещения в своей продукции.

В условиях ухудшения мировой экономической ситуации американский бизнес привык отстаивать свои интересы путем лоббирования в Вашингтоне принятия санкций и иных ограничений в отношении своих конкурентов. Ярким примером подобной линии поведения стала российская авиастроительная отрасль, которая оказалась жертвой недобросовестной конкуренции со стороны США, принявших ряд мер по ограничению потенциала развития авиапрома России.

Однако из-за распространения пандемии коронавируса COVID-19 на фоне уменьшения спроса борьба за рынки сбыта продолжает стремительно нарастать. В подобных условиях в РФ решительно подошли к импортозамещению для самолетов Superjet New. Так, согласно сообщению информационного портала «Авиация России», в отечественной корпорации «Иркут» крайне серьезно отнеслись к отказу от импортных комплектующих в рамках реализации проекта Superjet New. Так, источником отмечается, что в перспективе для самолета SSJ-New в рамках программы импортозамещения будет разработано более двух десятков отечественных систем самолета.

«Корпорация «Иркут» за период с 26 марта по 3 апреля 2020 года разместила на сайте госзакупок 23 тендерных заявки на изготовление и поставку систем для самолета SSJ-New в рамках программы импортозамещения», — уточняется источником. При этом указывается на то, что «всего на разработку и поставку систем по 23 тендерным заявкам выделяется более 3 млрд 915 миллионов рублей».

Наибольшие средства предусматриваются на создание систем электроснабжения и шасси, на что выделяется более 828,58 миллиона и 1,15 миллиарда рублей соответственно. При этом источником подчеркивается, что в рамках будущих договоров под обозначением Superjet New понимаются все модификации самолета.

Ранее в газете El País указали на то, что американцы уже ощутили последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами.