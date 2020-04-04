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Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье попал на видео

 Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу

Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу
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12:44   4 Апреля 2020
Политика

Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу

Дандыкин сообщил о готовности флота РФ противостоять коронавирусу

Флот РФ готов противостоять угрозе со стороны нового коронавируса. О предпринимаемых мерах безопасности сообщил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, во времена СССР эпидемиологическая служба ВС РФ считалась одной из лучших во всем мире. Многие российские специалисты, в том числе и флотские эксперты, принимали участие в борьбе с эпидемиями во многих уголках планеты, за что неоднократно награждались.

Дандыкин подчеркнул, что не только опыт российских моряков играет важную роль. Мероприятия по противодействию эпидемии регулярно отрабатываются на морских учениях атомных судов. Также отрабатываются навыки по борьбе с радиацией, пишет "ПолитРоссия".

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Автор: Василий Пименов
#дандыкин #коронавирус

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