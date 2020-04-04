План Путина обозначил преимущества РФ в переговорах с ОПЕК+ и США

Российский лидер Владимир Путин намерен четко обозначить позицию России во время виртуальной встречи ОПЕК+ и США ради стабилизации энергетического рынка и стоимости нефти. Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

На совещании, где обсуждались меры обеспечения устойчивости и развития топливно-энергетического комплекса страны, Путин заявил о готовности «по-партнерски» сократить добычу примерно на 10 миллионов баррелей нефти в сутки.

Эксперт объяснил, что такие меры не нужно понимать как сокращение за счет России, поскольку в 2019 году страна добывала 11,25 миллиона баррелей ежедневно. Трактовать заявление президента, предполагая, что страна согласится снизить на 10 миллионов баррелей производство нефти, совершенно недопустимо.

Речь может идти о том, что в рамках новой сделки все страны сократят производство нефти на указанные 10 миллионов баррелей в день, предполагает собеседник издания.

Прошлый год показал, что весь мир произвел и потребил эквивалентно 101 миллиону баррелей нефти в сутки. И страны, исходя из этих данных, предполагают сократить производство именно на 10%.

«Если предполагать, что на указанные объемы проведут сокращение все добывающие энергоресурсы страны, то получается на долю РФ приходится около 1,1 миллиона баррелей. Такие показатели являются справедливыми для всех участников, но скажутся на экспорте для России», — объяснил эксперт.

На совещании Путин подчеркнул, что Россия готова рассмотреть достижение договоренностей с партнерами в рамках механизма ОПЕК+, а также к взаимодействию с США. Пока неизвестно, какие страны будут вовлечены в сокращение, напомнил специалист.

«Если учитываться будут только США и страны-участницы ОПЕК+, то процент предполагаемого сокращения увеличится в два раза», — рассуждает собеседник издания.

Страны ОПЕК+, США и России могут заставить другие государства присоединиться к соглашению, или же «выдавить» их из рынка, объяснил Анпилогов. Это будет обосновано невозможностью некоторых стран пережить снижение цен на нефть.

Долгосрочная стабильность рынка в интересах производителей и потребителей — первоочередная задача России. Для страны важно и обеспечение дальнейшего развития нефтяной промышленности как одной из важнейших отраслей национальной экономики, отмечает издание.