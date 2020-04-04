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Глава Роспотребнадзора оптимистично оценила борьбу с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора оптимистично оценила борьбу с COVID-19 в России

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11:51   4 Апреля 2020
Политика

Глава Роспотребнадзора оптимистично оценила борьбу с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора оптимистично оценила борьбу с COVID-19 в России

Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией сегодня идет по оптимистичному сценарию. Об этом в субботу, 4 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, сегодня Россия имеет в виду несколько сценариев — и самый оптимистичный, и самый неблагоприятный. Об этом она заявила в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сегодня РФ в борьбе с COVID-19 идет по оптимистичному сценарию. Этого удалось достичь за счет того, что в предыдущие два месяца власти приняли все необходимые меры. 

"Поэтому мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас", — прокомментировала ситуацию с COVID-19 Попова. 

По последним данным, в России коронавирусной инфекцией заражены более 4 700 человек. Более 330 человек уже выздоровели, скончались 43 россиянина. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #анна попова #коронавирус

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