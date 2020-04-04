Поддержка Вишневского позволяет Кобринскому быть лидером ЛГБТ-мафии в «Яблоке»

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Александр Кобринский, пользуясь поддержкой главы парламентской фракции Бориса Вишневского, является руководителем ЛГБТ-мафии. Об этом «Политике сегодня» сообщил бывший кандидат в депутаты Егор Демчук.

Александр Кобринский был выдвинут партией «Яблоко» на довыборы в ЗакС Петербурга 10 марта 2020 года. Голосование является вынужденным по причине скоропостижной смерти депутата по 21 округу Павла Зеленкова летом 2019 года. Кобринский баллотируется на его место и, по словам главы реготделения партии Екатерины Кузнецовой, имеет отличные шансы одержать победу на выборах.

«Передел в партии «Яблоко»

Редакция «Политики сегодня» связалась с бывшим кандидатом в депутаты ЗакСа от партии «Яблоко» Егором Демчуком, который рассказал о личности Кобринского и «внутренней кухне» партии. Ранее Егор сообщал нашей редакции о наличии ЛГБТ-мафии в рядах «Яблока», что вынудило его отказаться от сотрудничества с партией.

«Когда я приехал в Петербург и стал сотрудничать с партией «Яблоко», там уже начался некий передел, участие в котором принимал Максим Кац – сторонник ЛГБТ-идей. Он навязывал партии соответствующие идеи, подтягивал молодое поколение, придерживающихся таких же, как у него взглядов, плел интриги. Не исключаю, что именно эта молодая гвардия при поддержке находящихся сейчас в партии сторожил, совершила некий переворот внутри самого «Яблока», — сообщил Демчук.

Экс-кандидат в депутаты отметил, что после случившегося «перестроения», на заседаниях и собраниях депутаты партии старались узнать, кто будет придерживаться новых веяний, а кто не поддержит их и фактически станет не нужным. Их просто отсеивали. По словам Демчука, приехав в «обновленный штаб», он увидел людей с выкрашенными в голубой цвет волосами, странно себя ведущих и наталкивающих на мысли о нетрадиционной ориентации.

«Сам Кобринский внутри партии известен своими нетрадиционными взглядами и пристрастиями. Существуют фотографии, на которых он одет в юбку. И прочие подобные фото. Он трансвестит, другими словами. У него даже прозвище есть – «фюрер», которое относится к отдельным нетрадиционным увлечениям в их тайном ЛГБТ-обществе. Кобринский неоднократно появлялся в штабе «Яблока» для общения с Трошиным (Сергей Трошин, — прим.), Борисом Вишневским и другими защитниками ЛГБТ. Они закрывались в отдельном кабинете, остальным туда вход был воспрещен. Сформировалось фактически ОПГ, но с нетрадиционными взглядами на счет политики и будущего партии», — сообщил Демчук.

«ЛГБТ-мафия решает вопросы за закрытой дверью»

В 2013 году Кобринский вместе со своим коллегой и однопартийцем Борисом Вишневским предложил отменить ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Однако их законопроект петербургский парламент отклонил, а автор инициативы о запрете пропаганды гомосексуализма депутат Виталий Милонов в очередной раз назвал «яблочников» врагами России.

Сплоченная команда Вишневского и Кобринского также была замечена в рамках «захвата» партией «Яблоко» МО «Литейный округ» в Петербурге. Руководил «операцией», освещал ее в СМИ, оказывая таким образом информационную поддержку, непосредственно Кобринский. Другой помощник председателя петербургской фракции Арсений Афиногенов выступал в качестве главы муниципального образования. Разрешить ситуацию смог Дзержинский районный суд, аннулировавший все усилия «яблочной команды».

«Важнейшие вопросы, стоящие на повестке этой ЛГБТ-мафии, решались за закрытой дверью. Причем управлял этой мафий непосредственно Кобринский. Я часто слышал, что лично от него «друзьям по клубу» приходили задачи сверху, которые они должны были оперативно решать. Это позволило им получать больше денег на предвыборные кампании, уходившие на печать листовок, проработку плана и прочее. Те, кто не был в этой ЛГБТ-мафии, в том числе и я, никаких привилегий не получали. «Яблоко», в первую очередь, заботится об этих людях», — добавил экс-кандидат в депутаты.

Свое влияние Кобринский в «Яблоко» заслужил также за счет тесных связей с Борисом Вишневским, которому помогал в управлении партии, находясь на должности его официального помощника, добавил Демчук.