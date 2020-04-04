Случаев выздоровления от коронавирусной инфекции среди москвичей становится больше
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице 194 человека выздоровели от COVID-19.
Врачи ежедневно борются за жизнь и здоровье пациентов, зараженных коронавирусом.
В столице России динамика выздоровлений показывает положительный результат. Заммэра Москвы сообщила, что случаи выздоровления среди больных коронавирусом увеличились до 194.
Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 205 612 граждан. Ситуация с заболевающими постоянно держится на контроле.