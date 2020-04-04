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Поддержка Вишневского позволяет Кобринскому быть лидером ЛГБТ-мафии в «Яблоке»

 Случаев выздоровления от коронавирусной инфекции среди москвичей становится больше

Случаев выздоровления от коронавирусной инфекции среди москвичей становится больше
Глава Роспотребнадзора оптимистично оценила борьбу с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора оптимистично оценила борьбу с COVID-19 в России

 Участники ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти

Участники ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти
Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

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 Что будет с ценами на нефть и рублем

Что будет с ценами на нефть и рублем
11:48   4 Апреля 2020
Общество

Случаев выздоровления от коронавирусной инфекции среди москвичей становится больше

Случаев выздоровления от коронавирусной инфекции среди москвичей становится больше

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице 194 человека выздоровели от COVID-19.

Врачи ежедневно борются за жизнь и здоровье пациентов, зараженных коронавирусом.

В столице России динамика выздоровлений показывает положительный результат. Заммэра Москвы сообщила, что случаи выздоровления среди больных коронавирусом увеличились до 194.

Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 205 612 граждан. Ситуация с заболевающими постоянно держится на контроле.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #пандемия

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