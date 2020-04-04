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11:38   4 Апреля 2020
Общество

Экстренную встречу ОПЕК+ перенесут на 8 или 9 апреля

Экстренную встречу ОПЕК+ перенесут на 8 или 9 апреля

Экстренная встреча ОПЕК+ не состоится в понедельник, сообщили два источника Reuters в ОПЕК.

По предварительным данным, мероприятие будет перенесено на 8 или 9 апреля. Провести встречу предложила Саудовская Аравия. Переговоры будут посвящены ценам на нефть

Стоимость черного золота обвалилась в начале марта из-за неспособности ОПЕК+ договориться. Стороны не смогли прийти к соглашению ни по вопросу об изменении параметров заключенного ранее соглашения, ни о его продлении. Страны-участницы продолжают вести переговоры по данному вопросу, однако какие-то конкретные действия пока не были предприняты. 

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Автор: Илья Романович
#переговоры #опек

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