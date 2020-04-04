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 Случаев выздоровления от коронавирусной инфекции среди москвичей становится больше

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Глава Роспотребнадзора оптимистично оценила борьбу с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора оптимистично оценила борьбу с COVID-19 в России

 Участники ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти

Участники ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти
Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

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 Что будет с ценами на нефть и рублем

Что будет с ценами на нефть и рублем
11:14   4 Апреля 2020
Экономика

Участники ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти

Участники ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти

Большинство участников ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

По его словам, вероятность того, что стороны смогут прийти к консолидированному решению 6 апреля, очень высокая. 

Срыв сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта спровоцировал глобальную рефлексию на мировом рынке нефти. Участники переговоров не смогли прийти к консолидированному решению по сокращению добычи черного золота, после чего Саудовская Аравия нарастила объемы и снизила ценник. Такая политика спровоцировало серьезное сокращение спроса и "кому" нефтяных котировок. 

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Автор: Василий Пименов
#нефть #добыча нефти

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