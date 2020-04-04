Участники ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти

Большинство участников ОПЕК+ готовы пойти на сокращение добычи нефти. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

По его словам, вероятность того, что стороны смогут прийти к консолидированному решению 6 апреля, очень высокая.

Срыв сделки ОПЕК+ в Вене 6 марта спровоцировал глобальную рефлексию на мировом рынке нефти. Участники переговоров не смогли прийти к консолидированному решению по сокращению добычи черного золота, после чего Саудовская Аравия нарастила объемы и снизила ценник. Такая политика спровоцировало серьезное сокращение спроса и "кому" нефтяных котировок.