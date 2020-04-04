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10:57   4 Апреля 2020
Политика

Саудовская Аравия надеется договориться с Москвой на переговорах ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется договориться с Москвой на переговорах ОПЕК+

Министр внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль-Сауд рассчитывает на успешные переговоры с Россией по вопросу сокращения добычи "черного золота".

Руководитель ведомства рассчитывает на верное решение со стороны РФ на предстоящих переговорах ОПЕК+. Он надеется, что членам организации удастся прийти к общему решению в вопросе восстановления нужного баланса на рынке нефти. Энергетические рынки не должны снова подвергаться таким ударам.

Дипломат подчеркнул, что информация о якобы продлении Эр-Риядом соглашения о снижении объемов добываемой нефти не соответствует реальности. Об этом информирует ТАСС

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #аравия

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