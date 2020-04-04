Американский континент ощутил последствия «нефтяной войны» РФ с саудитами

Мировое потребление нефти сократилось на 20%, а цены обвалились до 20-25 долларов за баррель. Нефтяной кризис нанес особенно сильный удар по странам американского континента, пишет испанская газета El País.

Нефть марки Brent опустилась до минимального значения за последние два десятилетия. Хранилищ для того, чтобы загрузить избыточное сырье, в мире недостаточно. Снижение спроса на нефть связано с карантинными мероприятиями из-за пандемии коронавируса. На это наложился конфликт России со странами ОПЕК+, когда стороны не договорились об ограничении добычи.

Последствия нефтяной войны РФ с саудитами негативно сказывается на промышленности американского континента: от Канады и США до Мексики и Аргентины, обеспокоены журналисты.

Канада занимает шестое место в мире по производству и третье по запасам нефти. При нынешних котировках она сократила добычу более чем вдвое, что вызывает реальные убытки. Газета допускает, что и в США, где добыча остается рентабельной, многие компании по добыче сланцевой нефти понесут потери.

Сотрудник консалтинговой компании «Евразия» Даниэль Кернер в беседе с изданием отметил, что положение дел к югу от Рио Браво гораздо хуже.

«В отличие от финансового кризиса 2008 года, Латинская Америка оказалась в худшем положении перед лицом экономического удара подобного типа», — подчеркивает он.

Коронавирус обрушил цены на нефть и остальные сырьевые продукты и нанес сокрушительный удар по экспорту, основной статье доходов.

Россия и Саудовская Аравия, которые в среднем тратят на добычу барреля нефти четыре и 10 долларов, соответственно, могут позволить себе продолжение ценовой войны, даже за счет сокращения доходов.

«Латинская Америка на это пойти не может по двум причинам: себестоимость добычи там выше, а падение цен "еще значительнее для тяжелой нефти", — объяснил глава Латиноамериканской энергетической организацией (Olade) Альфонсо Бланко.

Средняя себестоимость добычи на континенте колеблется от семи до девятнадцати долларов за баррель, пишет El País. Средняя стоимость при этом составляет 14 долларов за баррель. Но эти цифры не учитывают издержки, а также налоги на добычу полезных ископаемых, объясняют эксперты.

Больше всего рискует Венесуэла, которая обладает самыми крупными на планете разведанными запасами нефти. Страна больше всех зависит от ее экспорта. Венесуэла как никто нуждается в поступлениях от продажи нефти. При этом у Каракаса самые высокие затраты на добычу.

«Очень неудачное сочетание при низких ценах на нефть», — отмечают журналисты

Еще четыре из пяти крупнейших экономик американского континента — Бразилия, Мексика, Аргентина и Колумбия, — в большей или меньшей степени пострадают от нефтяного кризиса, пишет издание. В Аргентине добыча нефти будет рентабельной при стоимости выше 40 долларов за баррель. Колумбия, хотя и находится в несколько лучшем положении, тоже пострадает от низких цен.

Эксперт Кливленд Джонс назвал Бразилию исключением благодаря глубоководным прибрежным месторождениям со значительными запасами. Тем не менее, почти треть ее добычи может оказаться убыточной в результате нынешних цен.

Мексика, благодаря грамотной финансовой поддержке нефтяной компании Pemex, прекрасно завершит 2020 год, пишут журналисты. Однако помощь заканчивается в этом году. При этом пятая часть госдоходов страны поступает за счет продажи нефти, напоминают журналисты. El País называет 2020 год «настоящим кошмаром для производителей».