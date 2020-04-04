Путин предложил почетную капитуляцию

То, о чем говорил президент США и мечтал принц Саудовской Аравии, свершилось — президент России согласился сократить добычу нефти и предложил условия почетной капитуляции.

И, разумеется, все западные СМИ, эксперты, политики и аналитики будут говорить и писать сегодня о том, что «Россию поставили на колени», «Путин сдался», «русские не выдержали» et cetera. Вот только дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Прежде чем разбираться в том, что именно предложил президент России, стоит прислушаться к сказанному за океаном. За последние несколько дней президент США Дональд Трамп сообщил:

Правительство предоставит нефтяникам США место для хранения нефти в Стратегическом нефтяном запасе страны; США готовы ввести ограничительные пошлины на импорт нефти в страну, установив цену в 50 долларов за баррель; США не несут никаких обязательств по сокращению добычи нефти и не пойдут ни на какие уступки; Для прекращения нефтяной войны и повышения цен до приемлемого для США уровня Россия и Саудовская Аравия должны сократить добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки.

Позиция президента США понятна — Трамп бьется за голоса избирателей в надежде руководить страной еще 4 года — отсюда и чеканные слова о невозможности уступок.

Де-факто же он признает, что добываемую в США нефть сегодня невозможно не только продать — ее хранить негде. А планка в 50 долларов наглядно демонстрирует ту минимальную для нефтяников США цену нефти, при которой они могут выжить хотя бы на внутриамериканском рынке.

Предлагаемые Дональдом Трампом верхние пределы сокращения добычи относятся скорее к разряду мечтаний о несбыточном — к реальности они не имеют никакого отношения просто потому, что даже после объявления Саудовской Аравией игры на понижение в попытке принудить Россию к капитуляции, добывать 15 миллионов баррелей в сутки саудиты не могли.

При этом Саудовская Аравия обладает меньшими, чем у России, золотовалютными резервами, в несколько раз большим долгом, вдвое большей долей нефтяных доходов в ВВП и необходимой для наполнения бюджета ценой нефти в 71 доллар (у России 42).

И вот тут как раз и начинаются те детали предложенной президентом России почетной капитуляции, которая по сути является ультиматумом. И время для этого выбрано идеально.

Прошедший после выхода России из соглашения с ОПЕК месяц показал саудитам, что не только сломить Россию, но и продать свою дешевую нефть они не в состоянии — подскочившая цена фрахта танкеров «съедает» дисконт и покупателям а) не выгодно покупать, б) им не нужна лишняя нефть, в) при упавшем потреблении уже законтрактованными по долгосрочным контрактам объемами нефти заполнены хранилища.

Есть и чисто политические причины, по которым фактический диктатор Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бин Салман вынужден отступать и потребовал экстренной встречи стран-членов ОПЕК.

Представленная принцем программа «национального поворота» и «преобразования благословенной родины» на глазах превратилась в миф. Доходы бюджета, почти на 90 процентов формируемые за счет экспорта нефти падают, капитализация крупнейшей в мире нефтяной компании «Арамко» — тоже. Зато недовольство элит и огромной королевской семьи, десятки членов которой принц ограбил, уничтожил или посадил, растет. Для принца Салмана рост цен на нефть — вопрос личного выживания.

Без сомнения, выбирая время для своего предложения, президентом России учитывались и панические настроения в мире, вызванные безудержным распространением эпидемии коронавируса в ЕС и США. И, без сомнения, предвыборная гонка в Соединенных Штатах. Вся совокупность внешних условий способствует переговорам на предложенных президентом России условиях. Очень простых.

Россия предлагает сократить ежедневную добычу нефти на 10 миллионов баррелей. Это около 10% мировой добычи. И поднять цену до 42 долларов.

«Мы никогда не стремились к тому, чтобы цены были слишком высокими, и хотели избежать ситуации, когда цены были бы слишком низкими… Наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вот вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем. Полагаю, что и для потребителей это очень важно», — сказал Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных энергетических рынках.

Вот, собственно и весь ультиматум. Высказанный в мягкой форме и формально не обращенный к нефтедобывающим странам. До 6 апреля, когда состоится внеочередная встреча ОПЕК+, у «наших партнеров» будет время обдумать, что лучше — согласиться с предложенными Россией базовыми условиями или продолжить нефтяную войну.

При этом не следует забывать о том, что предлагаемое сокращение будет действительно огромным, иначе повысить цену даже до предложенного президентом России уровня будет невозможно. А 10 миллионов баррелей — это вся добываемая Саудовской Аравией нефть в последние годы и вплоть до 1 апреля. Сократить добычу на эту цифру без участия Соединенных Штатов, практически невозможно. При этом, с учетом политической ситуации в США, Трамп не может себе позволить открыто ограничить добычу нефти — в США такого не было более полувека.

Поэтому самыми сложными будут переговоры именно о квотах для каждого нефтедобывающего государства. И совершенно очевидно, что ни один участник ОПЕК+ не будет сокращать собственную добычу исключительно ради того, чтобы не участвующие в сокращении США смогли выйти на внешний рынок со своей нефтью и вытеснить остальных.

Так что конечным результатом переговоров будет или общая договоренность, пусть и с неявным участием США, которая позволит до конца года вернуть «довоенную» цену на нефть. Или, если США продолжат упорствовать, цена вырастет до предложенного Владимиром Путиным уровня, плюс-минус несколько долларов. Что сделает невозможным для США как выход на мировой рынок нефти (и газа, цена на который определяется «нефтяной корзиной»), так и развитие собственной сланцевой индустрии.

Таковы условия почетной капитуляции, предложенные Россией. Отказ приведет к непредсказуемым последствиям, прежде всего для Саудовской Аравии (и предсказуемым для принца Салмана). В самом существовании которой, как государства, в мире сегодня нет никакой необходимости. Как и в добываемой ею нефти.

Менее печальна судьба США, которые выстоят. Но череда банкротств нефтяных и связанных с ними компаний, сопровождающаяся массовой безработицей, в условиях эпидемии и кризиса ставит на надеждах Дональда Трампа быть переизбранным на второй срок жирный крест.

Поэтому с Россией придется договариваться. И именно на ее условиях.

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