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Более двухсот тысяч россиян наблюдаются из-за подозрения на коронавирус

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 Излечившаяся от COVID-19 тульская пенсионерка умерла от хронической болезни

Излечившаяся от COVID-19 тульская пенсионерка умерла от хронической болезни
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 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда
10:24   4 Апреля 2020
Общество

Более двухсот тысяч россиян наблюдаются из-за подозрения на коронавирус

Более двухсот тысяч россиян наблюдаются из-за подозрения на коронавирус

Более 639 000 тестов проведено в России на выявление коронавирусной инфекции. С подозрением на COVID-19 наблюдаются 205 612 человек.

Об этом заявили в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день, 4 апреля, в РФ, по официальной статистике, зарегистрировано 4 149 случаев заболевания, которое распространилось в 78 регионов страны. Умерли 34 человека, вылечился 281 пациент.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены 1 012 247 человек, скончались 52 894, выздоровели 21 2015.

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Автор: Василий Пименов
#коронавирус

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