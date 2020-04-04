Более двухсот тысяч россиян наблюдаются из-за подозрения на коронавирус

Более 639 000 тестов проведено в России на выявление коронавирусной инфекции. С подозрением на COVID-19 наблюдаются 205 612 человек.

Об этом заявили в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день, 4 апреля, в РФ, по официальной статистике, зарегистрировано 4 149 случаев заболевания, которое распространилось в 78 регионов страны. Умерли 34 человека, вылечился 281 пациент.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены 1 012 247 человек, скончались 52 894, выздоровели 21 2015.