Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более двухсот тысяч россиян наблюдаются из-за подозрения на коронавирус

Более двухсот тысяч россиян наблюдаются из-за подозрения на коронавирус

 Врач из РФ Семенов объяснил, что спровоцировало тяжелую ситуацию с COVID-19 в Италии

Врач из РФ Семенов объяснил, что спровоцировало тяжелую ситуацию с COVID-19 в Италии
Саудовская Аравия надеется договориться с Москвой на переговорах ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется договориться с Москвой на переговорах ОПЕК+

 Излечившаяся от COVID-19 тульская пенсионерка умерла от хронической болезни

Излечившаяся от COVID-19 тульская пенсионерка умерла от хронической болезни
Что будет с ценами на нефть и рублем

Что будет с ценами на нефть и рублем

 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда
Более двухсот тысяч россиян наблюдаются из-за подозрения на коронавирус

Более двухсот тысяч россиян наблюдаются из-за подозрения на коронавирус

 Врач из РФ Семенов объяснил, что спровоцировало тяжелую ситуацию с COVID-19 в Италии

Врач из РФ Семенов объяснил, что спровоцировало тяжелую ситуацию с COVID-19 в Италии
Саудовская Аравия надеется договориться с Москвой на переговорах ОПЕК+

Саудовская Аравия надеется договориться с Москвой на переговорах ОПЕК+

 Излечившаяся от COVID-19 тульская пенсионерка умерла от хронической болезни

Излечившаяся от COVID-19 тульская пенсионерка умерла от хронической болезни
Что будет с ценами на нефть и рублем

Что будет с ценами на нефть и рублем

 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда
10:23   4 Апреля 2020
Экономика

Мексиканская нефть подскочила в цене на фоне предстоящих переговоров ОПЕК+

Мексиканская нефть подскочила в цене на фоне предстоящих переговоров ОПЕК+

Стоимость экспорта мексиканской нефти за двое суток выросла с 10 до 20 долларов за баррель на фоне предстоящих переговоров ОПЕК+ и заявления президента США Дональда Трампа о ситуации на мировом рынке нефти.

Цифра, которая отражает средний уровень цены для различных регионов и формул поставок, размещена на сайте мексиканской компании Pemex в пятницу, 3 апреля.

Игроки мирового рынка нефти считают, что первым позитивным сигналом стало сообщение о том, что Китай закупает черное золото для стратегических товаров. После этого твит американского лидера о беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом спровоцировал мощный импульс вверх.

Позднее саудиты призвали всех собраться для переговоров в рамках ОПЕК+, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти.

Срыв венской сделки ОПЕК+ 6 марта спровоцировал глобальную турбулентность и снизил стоимость на сырье. Участники переговоров не пришли к консолидированному решению, в результате чего страны стали добывать черное золото в том количестве, в котором считали нужным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #нефть #мексика #саудовская аравия #цена на нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...