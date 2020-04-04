Мексиканская нефть подскочила в цене на фоне предстоящих переговоров ОПЕК+

Стоимость экспорта мексиканской нефти за двое суток выросла с 10 до 20 долларов за баррель на фоне предстоящих переговоров ОПЕК+ и заявления президента США Дональда Трампа о ситуации на мировом рынке нефти.

Цифра, которая отражает средний уровень цены для различных регионов и формул поставок, размещена на сайте мексиканской компании Pemex в пятницу, 3 апреля.

Игроки мирового рынка нефти считают, что первым позитивным сигналом стало сообщение о том, что Китай закупает черное золото для стратегических товаров. После этого твит американского лидера о беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом спровоцировал мощный импульс вверх.

Позднее саудиты призвали всех собраться для переговоров в рамках ОПЕК+, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти.

Срыв венской сделки ОПЕК+ 6 марта спровоцировал глобальную турбулентность и снизил стоимость на сырье. Участники переговоров не пришли к консолидированному решению, в результате чего страны стали добывать черное золото в том количестве, в котором считали нужным.