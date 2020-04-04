Трамп планирует уволить запустившего против него импичмент генинспектора

Американский лидер Дональд Трамп собирается уволить генерального инспектора разведывательных служб США Майкла Аткинсона, который сыграл главную роль в запуске импичмента против него. Глава Белого дома уже оповестил об этом Конгресс.

По данным газеты The Washington Post, Аткинсон покинет свой пост через 30 дней. Идею увольнения Аткинсона Трамп обдумывал несколько месяцев.

В письме к законодателям президент США указал, что ему очень важно доверять людям, которые назначаются на должность генерального инспектора.

"К этому инспектору это больше не относится", — цитирует газета письмо главы Белого дома законодателям.

Аткинсон в прошлом году сообщил Конгрессу, что получил жалобу со стороны некоего сотрудника разведки. Речь шла об июльском телефонном разговоре президента США и украинского лидера Владимира Зеленского. Поводом для импичмента стало содержание беседы. Однако 5 февраля 2020 года Сенат оправдал Трампа по всем статьям обвинения.