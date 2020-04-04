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 Излечившаяся от COVID-19 тульская пенсионерка умерла от хронической болезни

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9:44   4 Апреля 2020
Экономика

Участвующие в борьбе с коронавирусом медики получат премии от ФМБА

Участвующие в борьбе с коронавирусом медики получат премии от ФМБА

Правительство РФ в 2020 году выделит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда бюджетные ассигнования в размере более 320 млн рублей.

Эти деньги, распределенные по подведомственным организациям, пойдут на выплаты стимулирующего характера медикам, участвующим в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.В распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина поясняется, что речь идет о вознаграждениях медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, за помощь гражданам с заболеванием, вызываемым коронавирусом. ФМБА должно проконтролировать эффективность использования этих средств и доложить о результатах до 1 сентября.

По состоянию на 4 апреля в России проведено более 575 тысяч тестов, выявлено 4149 случаев заражения COVID-19, 281 человек выздоровел, летальных исходов — 34.

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Автор: Юлия Яковлева
#медики #правительство рф #фмба #коронавирус

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