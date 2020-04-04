Эксперт Голубовский назвал банки, имеющие преимущество в период глобального кризиса

Вызванная пандемией коронавируса мировая рецессия оказывает сильное воздействие на банки, однако целый пласт финансовых организаций имеет возможность пережить трудный период без существенных потерь, сообщил эксперт Дмитрий Голубовский.

Пандемия COVID-19 и вызванный ей мировой кризис оказывают серьезное давление на финансовую систему. Из-за трудностей значительно сокращается количество активов на счетах, что негативно сказывается на банках и выплате дивидендов акционерам. Это представляет определенную опасность для частных организаций, однако многие банки в сложившейся обстановке имеют преимущество.

Речь идет о цифровых банках, которые отказываются от физических отделений в пользу мобильного приложения, сообщил iReactor эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Организации по типу "Тинькофф банка" имеют преимущество, несмотря на новые сложности.