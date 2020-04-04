Рабинович назвал "взвешенным вредительством" санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович раскритиковал санкции Киева против Минска. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат напомнил, что на этой неделе украинская сторона присоединяется к европейским санкциям против Белоруссии, которые были введены еще 15 лет назад. Рабинович назвал это настоящим открытым и "взвешенным вредительством" против самой Украины.

"Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое? <...> Какой дегенерат это придумал?" — резко высказался парламентарий.

По его словам, Белоруссия много раза помогала Украине, в частности, по ситуации в Донбассе. Рабинович также напомнил, что ранее лидеры Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко провели встречу, которая выглядела дружественной.

Теперь непонятно, как Киев будет разговаривать с Лукашенко, отметил Рабинович. Он подчеркнул, что Украина от Лукашенко и Белоруссии все годы "ничего, кроме хорошего", не видела. Парламентарий назвал этот поступок преступным по отношению к украинскому и белорусскому народам.