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9:16   4 Апреля 2020
Общество

Врач из РФ Семенов объяснил, что спровоцировало тяжелую ситуацию с COVID-19 в Италии

Врач из РФ Семенов объяснил, что спровоцировало тяжелую ситуацию с COVID-19 в Италии

Легкомыслие – причина бедственного положения Италии, заявил российский врач Александр Семенов, работающий в итальянском Бергамо.

Медик отметил, что в Италии долгое время не вводили ограничительные меры. По словам россиянина, в этой стране работают превосходные врачи. Однако система здравоохранения не выдержала нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных пациентов. Распространение коронавирусной инфекции в Ломбардии усугубило ситуацию, отмечает Александр Семенов. В этом регионе, как правило, живут пожилые итальянцы, пишет РИА Новости

Кроме того, ошибкой итальянских врачей стало то, что они "бросились в бой" без подготовки, считает российский специалист. Александр Семенов напомнил, что многие из его иностранных коллег сами заболели COVID-19. Другие страны, по мнению российского врача, должны вынести из сложившейся ситуации урок, чтобы быть готовыми к распространению инфекции.

Италия занимает первое место в Европе среди стран с наибольшим числом больных коронавирусной инфекцией. Более того, итальянскому государству досталось второе место по числу заболевших COVID-19 во всем мире. Первое место занимают Соединенные Штаты. В Италии зарегистрировано более 115 000 больных. Россия направила в эту страну медпомощь.

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Автор: Кристина Мокроусова
#италия #медицина #коронавирус

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