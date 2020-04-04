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8:50   4 Апреля 2020
Шоу-бизнес

Певица Pink после избавления от COVID-19 пожертвовала врачам миллион долларов

Певица Pink после избавления от COVID-19 пожертвовала врачам миллион долларов

Певица Pink за две недели вылечилась от коронавирусной инфекции. После избавления от COVID-19 она пожертвовала врачам миллион долларов.

Артистка призналась своим подписчикам в соцсети Twitter, что доступ к тестам на коронавирус получила через своего лечащего врача. Они потребовались ей и сыну после появления соответствующих симптомов. Звезда сдала анализы, после чего ей диагностировали коронавирусную инфекцию.

Две недели семья Pink находилась дома и лечилась, согласно инструкциям, полученным от врачей. Новый тест, сделанный недавно, показал, что певица излечилась.

"Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", – заявила исполнительница.

После выздоровления артистка поддержала сотрудников здравоохранения США. Она направила 500 тысяч долларов в фонд больницы, расположенной в Филадельфии при Темпльском университете. Такую же сумму от нее получил кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.

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Автор: Василий Пименов
#сша #коронавирус

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