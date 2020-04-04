Малышева рассказала, о каком заболевании говорит повышенная температура

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева заявила, что повышенная температура может быть признаком заболевания крови.

Заслуженный врач России отметила, что постоянное наличие этого симптома может указывать на лейкоз, сообщает РИА Новости. По ее словам, если температура долго держится, то это повод обратиться к врачу и проверить кровь. Наличие такого симптома говорит о том, что в крови распадаются лейкоциты, что дает инфекции проникнуть в организм.

Также в программе о здоровье отметили, что нормальной считается температура от 36 до 37 градусов. К этому показателю стоит относиться внимательно и, если не получается сбить повышенную температуру обычными препаратами, то стоит немедленно идти к врачу и сдавать анализы.

Недавно Малышева перечислила продукты, которые помогут укрепить иммунитет тем, кто находится в группе риска по COVID-19. В этом будет полезна пища с высоким содержанием цинка, а также селена.