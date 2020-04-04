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8:01   4 Апреля 2020
Общество

Спрос на строителей, медиков и фармацевтов вырос в России

Спрос на строителей, медиков и фармацевтов вырос в России

Общее число соискателей в России увеличилось на восемь процентов. Специалисты портала HeadHunter отмечают, что на одну вакансию в среднем приходится семь резюме.

Наибольшим спросом в условиях пандемии коронавируса пользуются специалисты в области медицины, фармацевтики и строительства. При этом зафиксирован рост количества объявлений по поиску сотрудников в сфере безопасности и государственной службы, рабочего и домашнего персонала, передает "Российская газета".

Работодатели стали реже искать специалистов по маркетингу, бухгалтеров, управленцев, рекламщиков и юристов. При этом многие компании начали искать сотрудников на время окончания пандемии, предлагая приступить к работе уже сейчас, но пока на удаленной основе. В числе таких профессиональных сфер оказались IT, образование, маркетинг и услуги для бизнеса.

Также повышенным остается спрос на курьеров, сотрудников доставки, склада и комплектовщиков. Предполагается, что специалисты в этих сферах будут востребованы еще долгое время.

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Автор: Кристина Мокроусова
#вакансии #рынок труда #headhunter

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