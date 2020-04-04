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Американский ученый Карлсон сравнил эпидемию гриппа и распространение COVID-19

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Американский ученый Карлсон сравнил эпидемию гриппа и распространение COVID-19

Американский ученый Карлсон сравнил эпидемию гриппа и распространение COVID-19

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7:37   4 Апреля 2020
Общество

Американский ученый Карлсон сравнил эпидемию гриппа и распространение COVID-19

Американский ученый Карлсон сравнил эпидемию гриппа и распространение COVID-19

Люди способны остановить эпидемию гриппа за счет имеющегося иммунитета. В этом его отличие от коронавирусной инфекции, пандемия которой сейчас происходит в мире, заявил американский ученый Эбигейл Карлсон.

Специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе указал на то, что "стадный иммунитет" против коронавируса человечество не имеет. В связи с этим огромное количество людей может заразиться COVID-19. Информацией об этом поделилось издание Business Insider.

Согласно последним сведениям Всемирной организации здравоохранения, число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 900 тысяч. Более 50 тысяч человек, зараженных COVID-19, погибли.

Минобороны РФ недавно провело тестирование среди военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции. Ни один из почти пяти тысяч тестов не показал положительного результата.

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Автор: Ирина Большунова
#эпидемия #грипп #коронавирус

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