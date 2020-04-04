Живущие в США россияне обеспечили жильем более 20 соотечественников

Более 20 россиян, которые не могут вернуться на родину из Нью-Йорка, получили помощь от своих соотечественников, живущих в США. Об этом рассказал глава пресс-центра российского консульства Алексей Топольский.

Нью-Йорк входит в число одних самых зараженных коронавирусом городов США. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в нем составляет более 57 тысяч. Только за последние сутки в Нью-Йорке было выявлено более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Топольский в беседе с РИА Новости заявил, что живущие в США россияне приютили более двадцати своих соотечественников. Он добавил, что в приоритете консульства находятся граждане с детьми и пожилыми людьми.

Росавиация с полуночи 4 апреля приостановила международные авиарейсы для возвращения находящихся за границей граждан России. Российское посольство в США обеспечило жильем 51 россиянина.