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6:13   4 Апреля 2020
Общество

Жители Индии назвали новорожденных близнецов Корона и Ковид

Жители Индии назвали новорожденных близнецов Корона и Ковид

Малыши появились на свет 27 марта в больнице, расположенной в индийском городе Райпур. Родители близнецов решили назвать своих детей в честь новой коронавирусной инфекции, передает Metro.

Мальчик и девочка родились посредством кесарева сечения. Родители объяснили выбор имен для детей тем, что они хотят помнить о проблемах, которые они пережили во время пандемии коронавируса, сообщает телеканал "РЕН ТВ".

Мать близнецов Прити Верма пояснила, что ситуация с коронавирусом научила людей внимательнее относиться к своему здоровью и личной гигиене. При этом супруги добавили, что могут изменить имена детей после пандемии.

"Мы думали об этих именах. Когда персонал больницы тоже стал называть детей Короной и Ковидом, мы решили назвать их в честь пандемии", — рассказали родители малышей.

Соединенные Штаты Америки выразили благодарность России за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом рассказал представитель администрации США.

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Автор: Юлия Яковлева
#дети #индия #пандемия #коронавирус

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