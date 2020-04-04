Пользователи Instagram по всему миру сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи социальной сети Instagram из разных стран пожаловались на проблемы с новостной лентой, входом в учетную запись и другие сбои, зафиксировал Downdetector.

Впервые о сбое в работе сервиса сообщили в два часа ночи по мск, сообщает РИА Новости. Проблемы возникли у юзеров из США, Бразилии, Аргентины, некоторых стран Европы, России.

Большинство пожаловались на сбои в работе новостной ленты, чуть меньше заявили о проблемах с входом в аккаунт, также были и те, у кого не получилось разместить публикации.

Недавно российские актеры, музыканты, художники приняли участие в новом флешмобе в социальных сетях #homeartchallenge. Знаменитости исполнили отрывки из любимых произведений, продемонстрировали этюды, наброски или готовые картины.