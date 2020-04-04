Путин рассказал, какие меры могут способствовать стабилизации нефтяного рынка

Россия считает, что усилия для стабилизации нефтяного рынка необходимо объединить. Для этого страна готова к договоренностям с США и ОПЕК+, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер на совещании о ситуации на глобальных энергорынках заявил, что считает возможным сократить добычу на десять млн баррелей в сутки. Путин отмечает, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по спросу на нефть и газ и поэтому ситуация на мировом рынке остается сложной, пишет ФАН.

"Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и сжатию спроса со стороны основных потребителей энергоресурсов", – сказал президент.

Путин не исключает того, что мировая экономика столкнется с дефицитом нефти и повышением цен на нее. Он подчеркнул, что Россия выступает за стабильную обстановку на нефтяном рынке и приемлемые цены на ресурс.

31 марта прекратила свое действие сделка о сокращении добычи нефти, заключенная странами ОПЕК+. Участники сделки не смогли принять единое соглашение о продлении договора. С первого апреля ни у одной страны-участницы нет обязательств по сокращению добычи.

Россия, США и другие нефтепроизводители должны согласиться на сокращение добычи. В этом случае подобные меры предпримет Саудовская Аравия, заявил советник по международной экономике и нефтяному рынку страны Мухаммед ас-Саббан.