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5:15   4 Апреля 2020
Экономика

Путин рассказал, какие меры могут способствовать стабилизации нефтяного рынка

Путин рассказал, какие меры могут способствовать стабилизации нефтяного рынка

Россия считает, что усилия для стабилизации нефтяного рынка необходимо объединить. Для этого страна готова к договоренностям с США и ОПЕК+, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер на совещании о ситуации на глобальных энергорынках заявил, что считает возможным сократить добычу на десять млн баррелей в сутки. Путин отмечает, что пандемия коронавируса нанесла сильный удар по спросу на нефть и газ и поэтому ситуация на мировом рынке остается сложной, пишет ФАН.

"Эпидемия коронавируса затронула практически всю мировую экономику, что ведет к резкому падению и сжатию спроса со стороны основных потребителей энергоресурсов", – сказал президент.

Путин не исключает того, что мировая экономика столкнется с дефицитом нефти и повышением цен на нее. Он подчеркнул, что Россия выступает за стабильную обстановку на нефтяном рынке и приемлемые цены на ресурс.

31 марта прекратила свое действие сделка о сокращении добычи нефти, заключенная странами ОПЕК+. Участники сделки не смогли принять единое соглашение о продлении договора. С первого апреля ни у одной страны-участницы нет обязательств по сокращению добычи.

Россия, США и другие нефтепроизводители должны согласиться на сокращение добычи. В этом случае подобные меры предпримет Саудовская Аравия, заявил советник по международной экономике и нефтяному рынку страны Мухаммед ас-Саббан.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #нефть

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