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4:31   4 Апреля 2020
Политика

Депутат Сербии заявила, что помощь от РФ в борьбе с коронавирусом пришла в нужное время

Депутат Сербии заявила, что помощь от РФ в борьбе с коронавирусом пришла в нужное время

Помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит Сербии избежать итальянского и испанского развития ситуации. Соответствующее заявление сделала депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк.

Депутат отметила, что поддержка от России пришла в нужное время. Она подчеркнула, что основной проблемой Сербии в сложившихся обстоятельствах пандемии стала необходимость закупать медоборудование за рубежом, передают РИА Новости.

"Помощь Российской Федерации очень важна для нас. Для того чтобы избежать итальянского или испанского сценария, поддержка со стороны России пришла в нужное время", – сказала Влк.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что 11 рейсами доставит в Сербию 87 военных вирусологов и медиков, а также спецоборудование, 16 единиц военной техники и средства защиты.

Жительница графства Линкольншир Шерон Кук, заболевшая коронавирусом, призвала людей серьезнее относиться к пандемии коронавируса и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Автор: Кристина Мокроусова
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