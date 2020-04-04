Минобороны РФ провели 5 тыс. тестов на коронавирус военным, все отрицательные

Министерство обороны России заявило о почти 5 тыс. проведенных тестов на коронавирус среди военнослужащих.

Российские военнослужащие сдали тесты на новый тип коронавируса, сообщает ТАСС. Все результаты отрицательные, заболевших нет.

Анализы сдали более 4,7 тыс. человек. Ведомство подготовило в десятках госпиталей спецотделения на 4,8 тыс. мест. Также медучреждения снабдили более 2,7 тыс. аппаратов ИВЛ на случай заражения COVID-19.

Сейчас в мире зарегистрировано более 1 млн. случаев инфицирования коронавирусом. Более 228 тыс. пациентов излечились, более 59 тыс. погибли. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Во многих странах введен карантин, отменены массовые мероприятия, закрыты школы, университеты, торговые центры.