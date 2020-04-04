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3:18   4 Апреля 2020
Общество

Рассказывая о своем лечении от COVID-19, англичанка не смогла сдержать слез

Рассказывая о своем лечении от COVID-19, англичанка не смогла сдержать слез

Англичанка Шерон Кук призвала людей оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Она записала соответствующее обращение на видео и опубликовала ролик на своей странице в социальной сети Facebook.

Жительница английского графства Линкольншир рассказала, что попала в больницу с коронавирусом 23 марта. Она заявила, что из-за пневмонии, осложненной сепсисом, ей тяжело говорить. По словам женщины, не у всех болезнь протекает тяжело. Тем не менее, все эти случаи все равно неприятные. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Рассказывая о своей борьбе с коронавирусом и о том, как она скучает по своим близким, англичанка не смогла сдержать слез.

"Самое главное, о чем хочу предупредить, это чтобы люди не выходили из дома, потому что это ужасно. И тогда может быть хотя бы мы сможет это пережить это все, а потом у нас будут долгие годы, чтобы делать, что хочется", - подчеркнула женщина.

Согласно сведениям ВОЗ, в мире уже насчитывается более 900 тысяч случаев заражения COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус

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