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Власти США поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Власти США поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

 Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама

Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама
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2:44   4 Апреля 2020
Политика

Власти США поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Власти США поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Продажа медицинского оборудования США по заниженной стоимости является ценной помощью для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что часть медицинского груза, полученного США от России, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а вторую половину оплатил Вашингтон. Трамп заявил, что сейчас США нуждаются в любой помощи, в связи с чем президент ценит такой шаг со стороны России.

Российский грузовой самолет Ан-124-100 "Руслан" прилетел в США 1 апреля. Он приземлился в аэропорту Нью-Йорка. При этом в Москве добавили, что рассчитывают на ответную помощь Вашингтона в случае необходимости.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #коронавирус

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