Корпорация Disney обнародовала новые даты отмененных из-за пандемии COVID-19 фильмов

Голливудская корпорация The Walt Disney Company ранее обнародовала новые даты своих кинопремьер, перенесенных из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление студии.

Согласно обновленному перечню мирового проката, премьера картины "Мулан" и "Черная вдова" состоится 24 июля и шестого ноября соответственно. Фильмы "Вечные" и "Тор: любовь и гром" выйдут на широкие экраны кинотеатров в феврале с разницей в год. Многообещающая новая часть киновселенной по Доктору Стрэнджу ("Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия") выйдет пятого ноября 2021 года. А с 22 июля 2022 года зрители смогут увидеть пятую часть приключений Индиана Джонса.