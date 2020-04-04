Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Рассказывая о своем лечении от COVID-19, англичанка не смогла сдержать слез

Рассказывая о своем лечении от COVID-19, англичанка не смогла сдержать слез

 Корпорация Disney обнародовала новые даты отмененных из-за пандемии COVID-19 фильмов

Корпорация Disney обнародовала новые даты отмененных из-за пандемии COVID-19 фильмов
Власти США поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Власти США поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

 Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама

Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама
Что будет с ценами на нефть и рублем

Что будет с ценами на нефть и рублем

 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда
Рассказывая о своем лечении от COVID-19, англичанка не смогла сдержать слез

Рассказывая о своем лечении от COVID-19, англичанка не смогла сдержать слез

 Корпорация Disney обнародовала новые даты отмененных из-за пандемии COVID-19 фильмов

Корпорация Disney обнародовала новые даты отмененных из-за пандемии COVID-19 фильмов
Власти США поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Власти США поблагодарили Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

 Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама

Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама
Что будет с ценами на нефть и рублем

Что будет с ценами на нефть и рублем

 Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда

Змеиная кровь и коронавирус. Как морпехи США выживают в джунглях Таиланда
1:57   4 Апреля 2020
Общество

Корпорация Disney обнародовала новые даты отмененных из-за пандемии COVID-19 фильмов

Корпорация Disney обнародовала новые даты отмененных из-за пандемии COVID-19 фильмов

Голливудская корпорация The Walt Disney Company ранее обнародовала новые даты своих кинопремьер, перенесенных из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует издание The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление студии.

Согласно обновленному перечню мирового проката, премьера картины "Мулан" и "Черная вдова" состоится 24 июля и шестого ноября соответственно. Фильмы "Вечные" и "Тор: любовь и гром" выйдут на широкие экраны кинотеатров в феврале с разницей в год. Многообещающая новая часть киновселенной по Доктору Стрэнджу ("Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия") выйдет пятого ноября 2021 года. А с 22 июля 2022 года зрители смогут увидеть пятую часть приключений Индиана Джонса. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#disney #кинопремьера #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...