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Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама

Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама

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1:31   4 Апреля 2020
Политика

Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама

Один из погибших боевиков в Ливии оказался жителем сирийской провинции Хама

Боевики элитных частей "Сирийской национальной армии" (СНА) погибли во время столкновений с Ливийской национальной армией (ЛНА). Об этом сообщает агентство "Step" со ссылкой на источник.

Личность одного из убитых радикалов уже установлена, отмечает издание на своей странице в социальной сети Twitter. Ясин Раххаль проживал в населенном пункте ан-Накир, который расположен на севере сирийской провинции Хама.

Военнослужащие ЛНА за последнее время ликвидировали более 650 протурецких наемников из Сирии, которые выступали на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Несмотря на серьезные потери, Турция продолжает незаконно доставлять в североафриканское государство технику, вооружение и сирийских наемников.

Турция пользуется ситуацией с пандемией коронавиурса и пытается усилить свои позиции в сирийском Идлибе. Анкара направляет туда военную технику и бетонные заграждения тогда, когда весь мир борется с COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #турция #ливия

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