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0:39   4 Апреля 2020
Политика

Глава РФПИ назвал "хорошим жестом" передачу США новой системы выявления COVID-19

Глава РФПИ назвал "хорошим жестом" передачу США новой системы выявления COVID-19

Соединенные Штаты получили новую российско-японскую систему выявления коронавируса. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал это "хорошим жестом".

Руководитель фонда убежден в том, что сейчас нужно демонстрировать добрую волю и укреплять сотрудничество. По его словам, Москве и Вашингтону следует объединить усилия в борьбе против COVID-19. Информацией об этом он поделился в интервью CNN.

"Пришло время хороших жестов", - подчеркнул Дмитриев.

Новые тестовые системы глава РФПИ считает одними из лучших в мире. Они являются мобильными и способны тестировать в час 20 пациентов. Груз из России прибыл в Нью-Йорк два дня назад. На борту самолета Ан-124 находились маски, респираторы, очки и средства для дезинфекции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #рфпи #коронавирус

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