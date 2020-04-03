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"Новая газета" опубликовала 84 антироссийских статьи за прошедшую неделю

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22:58   3 Апреля 2020
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Задержанный с наркотиками помощник координатора штаба Навального в Кемерово признал вину

Задержанный с наркотиками помощник координатора штаба Навального в Кемерово признал вину

Полицейские провели обыск в квартире помощника координатора штаба Алексея Навального в Кемерово Алексея Сущенко и обнаружили там наркотики, которые он мог продавать, в том числе несовершеннолетним.

Сущенко задержали, и он уже признал свою вину, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В ходе обыска в его квартире были обнаружены десять граммов наркотического вещества, которое он продавал. Среди покупателей оказался и несовершеннолетний волонтер местного штаба Навального.

Крупная партия наркотика была изъята. Отмечается, что вещество расфасовали по небольшим пакетикам для продажи. На данный момент известно, что Сущенко грозит до восьми лет лишения свободы. 

Недавно сообщалось, что Навальный начал раскручивать главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву по тому же сценарию, что и юриста признанного аноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. Васильеву стало удобно продвигать в связи с пандемией коронавируса.

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Автор: Илья Романович
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